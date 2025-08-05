Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов

Губернатор Техаса Эббот приказал арестовать сбежавших из штата демократов

Губернатор Техаса Грег Эббот приказал арестовать законодателей-демократов, сбежавших из штата, чтобы заблокировать голосование по плану перераспределения избирательных округов. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что из-за отсутствия представителей демократической партии в местном парламенте не хватило членов для рассмотрения инициативы. Через несколько минут после окончания заседания губернатор штата опубликовал в X изображение с баннером «Срочные новости», на котором было написано, что он отдал приказ об аресте бежавших демократов.

Отмечается, что рассматриваемый Палатой представителей Техаса законопроект может добавить Республиканской партии еще пять мест в Конгрессе. Обычно процедура изменения избирательных округов проходит раз в 10 лет, после переписи населения. Однако техасские республиканцы решили утвердить новую карту перед промежуточными выборами в 2026 году, созвав для этого специальную сессию.

Ранее стало известно, что популярность Демократической партии США упала до минимума с 1990 года. Как показал опрос The Wall Street Journal (WSJ), ее деятельность негативно оценивают 63 процента опрошенных.