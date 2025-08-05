Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 5 августа 2025Мир

Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов

Губернатор Техаса Эббот приказал арестовать сбежавших из штата демократов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Грег Эбботт

Грег Эбботт. Фото: Sergio Flores / Reuters

Губернатор Техаса Грег Эббот приказал арестовать законодателей-демократов, сбежавших из штата, чтобы заблокировать голосование по плану перераспределения избирательных округов. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что из-за отсутствия представителей демократической партии в местном парламенте не хватило членов для рассмотрения инициативы. Через несколько минут после окончания заседания губернатор штата опубликовал в X изображение с баннером «Срочные новости», на котором было написано, что он отдал приказ об аресте бежавших демократов.

Отмечается, что рассматриваемый Палатой представителей Техаса законопроект может добавить Республиканской партии еще пять мест в Конгрессе. Обычно процедура изменения избирательных округов проходит раз в 10 лет, после переписи населения. Однако техасские республиканцы решили утвердить новую карту перед промежуточными выборами в 2026 году, созвав для этого специальную сессию.

Ранее стало известно, что популярность Демократической партии США упала до минимума с 1990 года. Как показал опрос The Wall Street Journal (WSJ), ее деятельность негативно оценивают 63 процента опрошенных.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут исчезнуть почти 130 городов. Почему?

    Стало известно еще об одном давлении ВС РФ на логистику ВСУ

    Появились подробности о живущих в России под обстрелами родственниках главкома ВС ВСУ

    Блокадника лишили денег и драгоценностей на почти 3 миллиона рублей

    На Украине мужчина с пистолетом и гранатой отказался сдаваться военкомам

    Радулов оценил отсутствие экс-главного тренера на чемпионском параде «Локомотива»

    Уехавший в США Цекало вернулся в Россию

    Губернатор Техаса приказал арестовать сбежавших из штата демократов

    Бедность связали с тяжелой формой коронавируса

    Российская школьница забеременела от майора полиции. Он спешно ушел на СВО после начала расследования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости