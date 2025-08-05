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13:40, 5 августа 2025Бывший СССР

Гуцул назвала свой приговор политической расправой

Гуцул назвала политической расправой приговор в отношении нее
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул назвала приговор в отношении себя политической расправой по указке сверху. Ее слова передает ТАСС.

«Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», — заявила Гуцул.

Она добавила, что решение является приговором всей демократической системе Молдавии и направлено на запугивание жителей Гагаузии, а режим президента страны Майи Санду использует репрессии для борьбы с несогласными и оппозицией.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась приговором Гуцул. По словам официального представителя МИД России, действия президента Молдавии Майи Санду по отношению к Гуцул являются позором, напастью и бедой, напавшей на республику и ее народ.

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