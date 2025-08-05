Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:12, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Информация о новой волне мобилизации в России не нашла подтверждения

Данные о новой волне мобилизации в России не нашли подтверждения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В различных Telegram-каналах со ссылкой на неназванных военкоров по итогам встречи в Кремле распространились сообщения с похожими заголовком и содержанием, в которых говорилось, что «мобилизации в России не избежать». Утверждалось, что российское Минобороны планирует завершить спецоперацию в течение месяца масштабным наступлением. Также к постам был прикреплен pdf-файл с якобы списками по мобилизации. Эти данные не соответствуют действительности.

Во-первых, частичная мобилизация продлилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года, с тех пор она не возобновлялась. 28 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что установленное мобилизационное задание в 300 тысяч человек успешно выполнено, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

Во-вторых, Владимир Путин неоднократно высказывался о том, что новой мобилизации россиянам ожидать не стоит. Об этом он говорил в 2023 году и в 2024 году. «У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем», — отмечал он. Также менее месяца назад член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Соболев также сказал, что в настоящее время в стране нет необходимости в мобилизации. «Нет никакой необходимости в мобилизации. Есть необходимость в укреплении и восстановлении до нужного предела наших Вооруженных сил (…) Если войну начнут, и мы увидим, что тех усилий, которые мы приложили в мирное время, не хватает, конечно, будет мобилизация частичная или полная, для того, чтобы полностью отразить агрессию», — заключил законодатель.

В-третьих, в настоящее время численность Российской армии увеличивается благодаря военнослужащим, служащим по контрактной, а не срочной службе. Так, по данным зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, за первую половину 2025 года в ВС РФ пришли свыше 210 тысяч контрактников. «В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тысяч человек», — отчитался он. Притом, по словам главы государства, в военкоматы добровольно приходят по 50-60 тысяч человек в месяц.

Что касается опубликованного документа под постами, то россиян неоднократно предупреждали не скачивать подозрительные файлы, так как они могут быть опасны. МВД России ранее рассказывало, что мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram опасный файл, чтобы красть данные с устройств граждан. Ведомство объяснило, что этот файл заражен трояном Mamont, способным перехватывать пуш-уведомления, смс и фотографии из галереи. Если человек откроет документ, то мошенники смогут заполучить его персональные данные, в том числе информацию о банковских картах и счетах. Кроме того, вирус способен переслать зараженный файл всем контактам жертвы в Telegram.

Информация, распространившаяся в сети о якобы новой волне мобилизации, не соответствует действительности. Она не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

    Водитель бензовоза прокатил российского инспектора на ступеньке и попал на видео

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала откровенные кадры из бани

    В США российский ударный беспилотник назвали чудо-оружием, истощающим ресурсы ВСУ. Что известно о дроне «Дань-М»?

    Названы сроки начала серийного производства полностью российских самолетов

    Россиянам описали схемы мошенничества с ввозом автомобилей

    Раскрыты задачи названного в США чудо-оружием СВО дрона «Дань-М»

    В элитном ЖК около Кремля россиянин с ножом набросился на полицейского

    Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости