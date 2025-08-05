Информация о новой волне мобилизации в России не нашла подтверждения

Данные о новой волне мобилизации в России не нашли подтверждения

В различных Telegram-каналах со ссылкой на неназванных военкоров по итогам встречи в Кремле распространились сообщения с похожими заголовком и содержанием, в которых говорилось, что «мобилизации в России не избежать». Утверждалось, что российское Минобороны планирует завершить спецоперацию в течение месяца масштабным наступлением. Также к постам был прикреплен pdf-файл с якобы списками по мобилизации. Эти данные не соответствуют действительности.

Во-первых, частичная мобилизация продлилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года, с тех пор она не возобновлялась. 28 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что установленное мобилизационное задание в 300 тысяч человек успешно выполнено, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

Во-вторых, Владимир Путин неоднократно высказывался о том, что новой мобилизации россиянам ожидать не стоит. Об этом он говорил в 2023 году и в 2024 году. «У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем», — отмечал он. Также менее месяца назад член комитета Государственной думы РФ по обороне Виктор Соболев также сказал, что в настоящее время в стране нет необходимости в мобилизации. «Нет никакой необходимости в мобилизации. Есть необходимость в укреплении и восстановлении до нужного предела наших Вооруженных сил (…) Если войну начнут, и мы увидим, что тех усилий, которые мы приложили в мирное время, не хватает, конечно, будет мобилизация частичная или полная, для того, чтобы полностью отразить агрессию», — заключил законодатель.

В-третьих, в настоящее время численность Российской армии увеличивается благодаря военнослужащим, служащим по контрактной, а не срочной службе. Так, по данным зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, за первую половину 2025 года в ВС РФ пришли свыше 210 тысяч контрактников. «В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тысяч человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тысяч человек», — отчитался он. Притом, по словам главы государства, в военкоматы добровольно приходят по 50-60 тысяч человек в месяц.

Что касается опубликованного документа под постами, то россиян неоднократно предупреждали не скачивать подозрительные файлы, так как они могут быть опасны. МВД России ранее рассказывало, что мошенники начали рассылать в мессенджере Telegram опасный файл, чтобы красть данные с устройств граждан. Ведомство объяснило, что этот файл заражен трояном Mamont, способным перехватывать пуш-уведомления, смс и фотографии из галереи. Если человек откроет документ, то мошенники смогут заполучить его персональные данные, в том числе информацию о банковских картах и счетах. Кроме того, вирус способен переслать зараженный файл всем контактам жертвы в Telegram.

Информация, распространившаяся в сети о якобы новой волне мобилизации, не соответствует действительности. Она не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».