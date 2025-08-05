Кадыров ответил на слухи о своем здоровье и обратился к врагам

Глава Чечни Кадыров обратился к врагам словами «я здоров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к врагам и ответил на слухи о своем здоровье. Видео со словами политика опубликовано в его Telegram-канале.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», — сказал Кадыров во время мероприятия.

Он также пояснил, что ему нет необходимости проводить совещания каждый день, так как работа в республике налажена и успешна по всем направлениям. В конце Кадыров пожелал чиновникам удачи и успехов в достижении намеченных планов.

Ранее в сети распространились слухи о спасении Рамзана Кадырова на пляже в Турции. Вскоре после этого глава Чечни опубликовал видео, на котором он крутит педали на тренажере. Кадыров сопроводил видео подписью, из которой следует, что ему требуется перерыв от серьезных нагрузок. С чем именно это связано, он не уточнил.