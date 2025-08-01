Кадыров выложил видео с собой после слухов о спасении на пляже в Турции

Глава ЧР Кадыров выложил видео тренировки после слухов о спасении в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео с собой после слухов о спасении на пляже в Турции. Кадры опубликованы на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

Об инциденте на пляже в Бодруме сообщали турецкие СМИ — по данным местных журналистов, Кадырову якобы стало плохо во время захода в воду, после чего глава российского региона стал задыхаться и тонуть. Утверждалось, что Кадырову оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Кадыров сопроводил видео подписью, из которой следует, что ему требуется перерыв от серьезных нагрузок; с чем именно это связано, глава Чечни не уточнил. «Утренняя легкая тренировка. После перерыва к полноценным нагрузкам надо возвращаться постепенно», — написал он.