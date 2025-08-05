Курьер «Вкусвилла» захотел украсть принесенный им к двери москвича заказ и попал на видео

В Москве курьер «Вкусвилла» захотел украсть заказ и попал на видео

В Москве курьер «Вкусвилла» захотел украсть заказ и попал на видео. Ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина, похожий на мигранта, оставил пакет у двери. Сфотографировав его, вероятно, для отчетности, он забрал пакет и ушел.

Позже, заметив камеру, мужчина передумал и вернул заказ к двери клиента.

Ранее москвичка показала, что ей привезли магазина Metro. Она сняла на видео упаковку яиц, сгнивших и заплесневевших к моменту доставки. В службе поддержки женщине заявили, что не получали направленной ею жалобы.