Россиян предупредили об опасности испорченного кваса

Врач Литвинова-Гразион предупредила об опасности испорченного кваса

Употребление испорченного кваса может привести к ряду неприятных последствий для здоровья, указала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион. Об опасности она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Определить, испорчен ли квас, достаточно просто, обозначила специалист. Если продукт стал нехарактерно пахнуть — это первый тревожный сигнал, привела пример медик. Она обозначила, что натуральный квас имеет характерный кислый и слегка хлебный запах, посторонних ноток быть не должно.

Слишком кислый или другой странный привкус, по словам диетолога, тоже должен насторожить. Особенно актуально ощущение необычной горечи — в этом случае пить квас точно не стоит, подчеркнула Литвинова-Гразион.

Цвет тоже может указывать на состояние напитка, отметила нутрициолог. Если он не янтарный или коричневый, если квас помутнел — это повод задуматься, пояснила она.

О порче продукта также может свидетельствовать и осадок, особенно если он появился после того, как квас уже был открыт и хранился какое-то время вне холодильника, обратила внимание эксперт.

Важно помнить, что в случае появления сомнений лучше всего воздержаться от употребления кваса. Основной риск — это пищевое отравление Надежда Литвинова-Гразион врач-диетолог, нутрициолог

«Если квас испортился вследствие нарушения условий хранения или технологии приготовления, в нем могут развиваться патогенные микроорганизмы (бактерии либо грибковая флора). Их попадание в организм может провоцировать: тошноту и рвоту, диарею, боль и спазмы в животе, повышение температуры тела, что в свою очередь может привести к более серьезным последствиям, в частности, нарушению электролитного баланса, а затем — к головокружениям, слабости, нарушениям сердечного ритма», — предостерегла врач.

Ранее и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина предупреждала, что покупка разливного кваса из бочек может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если при его хранении были нарушены санитарные нормы.

