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07:30, 27 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасности одного популярного летнего напитка

Биолог Лялина: Разливной квас может вызвать рвоту и диарею
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Макаров Алексей / Фотобанк Лори

Покупая разливной квас, важно помнить, что нарушение санитарных норм при его хранении и продаже может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщила, что квас на разлив из бочек под давлением безопаснее кваса из привозных бочек. Если емкости, краны, шланги и руки продавца нечистые, в напиток могут попасть опасные микроорганизмы, объяснила она. Лялина добавила, что есть еще один большой риск — нарушение температурного режима, который должен быть в пределах от +2 до +12 °C, однако его далеко не всегда соблюдают.

«После употребления некачественного кваса могут проявиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышенная температура, слабость, головная боль. Симптомы обычно возникают через 2-6 часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Биолог добавила, что в жару лучше обходить точки с разливным квасом в бочках. По ее словам, безопаснее покупать в магазинах или готовить квас самим.

Ранее биолог Лялина рассказала о вреде шоколада. По ее словам, опасность состоит в его высокой калорийности и наличии сахара, особенно в молочном и белом продукте.

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