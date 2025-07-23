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06:36, 23 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказала о вызванных шоколадом опасных заболеваниях

Биолог Лялина: Шоколад может привести к ожирению и диабету
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Unsplash

Шоколад является одним из самых популярных продуктов в мире, однако некоторые его качества могут усугубить состояние здоровья и вызвать опасные заболевания, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Биолог рассказала, что вред шоколада состоит в его высокой калорийности и наличии сахара, особенно в молочном и белом продукте. Его избыток может привести к ожирению и сопутствующим ему проблемам, добавила она.

«Избыток сахара может привести к ожирению, кариесу, диабету второго типа. Кофеин и теобромин в шоколаде способны вызывать бессонницу, повышенное давление и учащенное сердцебиение при чрезмерном употреблении. У некоторых людей может быть реакция на компоненты шоколада, например какао, орехи, молоко. Кроме того, шоколад может вызывать пищевую зависимость из-за сахара и влияния на дофаминовую систему», — предупредила Лялина.

Эксперт добавила, что отдельной историей является употребление дешевого шоколада. По ее словам, в нем могут содержаться примеси в виде пальмового масла, ароматизаторов и загустителей, вредных при постоянном употреблении. В заключение Лялина посоветовала есть черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов с чистым составом по 20-30 граммов в день.

Ранее Лялина назвала очищающие кровь от токсинов простые продукты. По ее словам, на первом месте в этом списке следуют на первом месте стоят овощи и зелень.

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