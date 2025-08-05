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19:59, 5 августа 2025Бывший СССР

Лидер оппозиционной молдавской партии прокомментировал приговор Гуцул

Политик Лунгу: Республика Молдова — это пример фашистского государства
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу назвал Молдавию примером фашистского государства. В эфире телеканала «Соловьев Live» он прокомментировал приговор главе Гагаузской автономии в Молдавии Евгении Гуцул.

«Евгения Гуцул никого не убила. Она уже месяцы сидит под домашним арестом. Скажите мне, пожалуйста, какую опасность представляет на сегодняшний день Евгения Гуцул для общества?» — сказал Лунгу.

По словам политика, судья, которая вынесла приговор, является соседкой Гуцул. «Мне очень интересно, как эта судья будет идти домой и как она будет смотреть в глаза Теме — мужу Евгении Гуцул», — добавил он.

Правосудия в республике нет, считает Лунгу. Он упрекнул европейские страны, которые называют Молдавию примером. «Они должны поставить либо запятую, либо еще что-то — и добавить: пример фашистского государства», — подчеркнул политик.

Суд сектора Буюканы в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы перед предстоящими выборами. Власти заявили о якобы причастности организованных преступных группировок к финансированию ее предвыборной кампании.

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