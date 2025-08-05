Марочко рассказал о критическом характере одного обстоятельства для ВСУ в Купянске

Марочко: Лишение ВСУ возможности логистики в Купянске имеет критический характер

Лишение Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможности логистики в Купянске имеет критический характер. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, улучшенное тактическое положение Вооруженных сил (ВС) России позволяет наносить удары по логистическим путям ВСУ.

«Для украинских боевиков такое положение вещей приобретает критический характер и значительно ослабляет боеспособность подразделений», — пишет Марочко.

Он также отмечает, что из-за этого обстоятельства украинское командование прячет технику в жилой застройке.

Ранее Марочко сообщал, что армия России за неделю взяли под контроль около половины площади Кременских лесов в ЛНР. Он также отметил, что она достигла успехов у Петровского, получив контроль над рядом высот.

