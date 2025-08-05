На татарскую певицу напал медведь во время отдыха на природе

На татарскую певицу и группу музыкантов напал медведь во время отдыха на природе

Видео: Baza / Telegram

На певицу татарской эстрады Гульназ Асаеву напал медведь во время отдыха на природе, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артистка с группой музыкантов выехала на природу. Туристы разожгли костер и пожарили мясо. «На запах пришел медведь и напал на людей», — говорится в сообщении.

Асаева опубликовала фотографию окровавленного мужчины в карете скорой помощи. По предварительным данным, пострадал концертный директор исполнительницы — Вадим Фатхинуров.

Ранее в Аллаиховском районе Якутии бурый медведь набросился на местного жителя.