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15:22, 5 августа 2025Мир

Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

NYT: Мерц провел ряд жестких разговоров с Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о достижении мира в секторе Газа. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Хотя Мерц публично поддерживает Израиль, он, по словам высокопоставленного немецкого чиновника, провел несколько жестких, даже гневных телефонных разговоров с Нетаньяху», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, канцлер ФРГ призывал Нетаньяху достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, он просил его разрешить доставку в анклав значительно большего количества продовольствия и медицинской помощи по сухопутным маршрутам. В материале сообщается, что Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой надавить на Нетаньяху.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что шансы на достижение сделки по урегулированию конфликта между Тель-Авивом и палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю.

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