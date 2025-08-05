Посол оценила шансы достижения сделки между Израилем и ХАМАС

Посол Израиля Гальперин: Шансы на достижение сделки с ХАМАС близки к нулю

Шансы на достижение сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа Тель-Авивом и палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю. Об этом заявила посол Израиля в Москве Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Буквально даже еще не неделю назад вернулась делегация из Катара с пониманием, что шансы на сделку — я не скажу, что ноль, но близки к нулю», — рассказала она.

Дипломат также подчеркнула, что, по ее мнению, соглашение между сторонами все равно будет достигнуто в этом году.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решили выдвинуть новый ультиматум ХАМАС, удерживающей контроль в секторе Газа. Как сообщает газета The New York Times (NYT), они планируют сразу добиться от группировки всеобъемлющего соглашения, а не заключения постепенных разовых сделок.