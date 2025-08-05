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10:37, 5 августа 2025Бывший СССР

МИД Белоруссии вызвал к себе представителя Польши

МИД Белоруссии вызвал к себе представителя Польши из-за грядущих акций в Варшаве
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Здание МИД Белоруссии в Минске

Здание МИД Белоруссии в Минске. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши из-за готовящихся в Варшаве враждебных Минску акций. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

МИД республики сообщил, что 9-10 августа в Варшаве запланировано проведение мероприятия, организаторами и участниками в котором будут представители белорусской эмиграции. В ведомстве добавили, что цель этого — нанесение ущерба Белоруссии. Подобные акции вредят белорусско-польским отношениям, заключили в МИД.

Представителю Польши была вручена соответствующая нота. МИД сообщил, что будет тщательно отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия наблюдают заряженность Польши на конфронтацию с обеими странами. Вместе с тем на данный момент неясно, какого курса будет придерживаться новый президент Польши Кароль Навроцкий, подчеркнул министр.

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