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12:24, 10 июня 2025Мир

Лавров оценил готовность Польши к конфронтации с Россией

Лавров: Россия и Белоруссия видят заряженность Польши на конфронтацию
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Россия и Белоруссия наблюдают заряженность Польши на конфронтацию с обеими странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«И белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию», — оценил он готовность Варшавы к взаимодействию с Москвой и Минском.

Вместе с тем на данный момент неясно, какого курса будет придерживаться новый президент Польши Кароль Навроцкий, подчеркнул министр. Однако в любом случае, по его словам, польское руководство будет отстаивать укрепление национальной идентичности.

Ранее доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин оценил шансы на сближения России и Польши при новом польском лидере. По его мнению, завершение конфликта на Украине может способствовать диалогу двух стран.

ЖЗЛ
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