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08:00, 4 июня 2025МирЭксклюзив

Шансы на сближения Москвы и Варшавы при новом президенте Польши оценили

Политолог Барынкин: Россия и Польша могут сблизиться после конфликта на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Россия и Польша могут сблизиться после завершения конфликта на Украине, которое создаст общие вызовы для двух стран. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Есть и объективные вызовы, которые могут подтолкнуть страны к диалогу после окончания боевых действий: бесконтрольная миграция, распространение оружия с Украины, рост преступности», — оценил он шансы на сближение Польши и России при новом польском президенте.

Все эти проблемы, по мнению политолога, потребуют коллективного ответа и совместных действий Москвы и Варшавы. В частности, радикальные украинские националисты могут представлять угрозу не только для Польши, но и для всего региона, заключил эксперт.

Артем Барынкин также рассказал об отношении избранного президента Кароля Навроцкого к Украине. По его мнению, его политика будет проводиться с учетом исторических обид и претензий.

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