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07:00, 4 июня 2025МирЭксклюзив

Политику нового президента Польши в отношении Украины спрогнозировали

Политолог Барынкин: Навроцкий относится к Украине с учетом исторических обид
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Antoni Byszewski / Fotonews / Globallookpress.com

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет выстраивать отношения с Украиной с учетом исторических обид и претензий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Он [Кароль Навроцкий] выстраивает линию в отношении Украины через призму исторических обид и претензий, в первую очередь связанных с XX веком, Второй мировой войной», — спрогнозировал он.

Как бывший директор Института национальной памяти, новый польский лидер будет скорее всего использовать инструменты исторической политики. Для Кароля Навроцкого будет наиболее важно продвигать именно польское видение справедливости и несправедливости в общей истории двух стран, заключил политолог.

Артем Барынкин также оценил вероятность контактов Кароля Навроцкого с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они возможны, если того потребуют польские национальные интересы.

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