Политику нового президента Польши в отношении Украины спрогнозировали

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет выстраивать отношения с Украиной с учетом исторических обид и претензий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.
«Он [Кароль Навроцкий] выстраивает линию в отношении Украины через призму исторических обид и претензий, в первую очередь связанных с XX веком, Второй мировой войной», — спрогнозировал он.
Как бывший директор Института национальной памяти, новый польский лидер будет скорее всего использовать инструменты исторической политики. Для Кароля Навроцкого будет наиболее важно продвигать именно польское видение справедливости и несправедливости в общей истории двух стран, заключил политолог.
Артем Барынкин также оценил вероятность контактов Кароля Навроцкого с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они возможны, если того потребуют польские национальные интересы.