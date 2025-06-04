Политику нового президента Польши в отношении Украины спрогнозировали

Политолог Барынкин: Навроцкий относится к Украине с учетом исторических обид

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет выстраивать отношения с Украиной с учетом исторических обид и претензий. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Он [Кароль Навроцкий] выстраивает линию в отношении Украины через призму исторических обид и претензий, в первую очередь связанных с XX веком, Второй мировой войной», — спрогнозировал он.

Как бывший директор Института национальной памяти, новый польский лидер будет скорее всего использовать инструменты исторической политики. Для Кароля Навроцкого будет наиболее важно продвигать именно польское видение справедливости и несправедливости в общей истории двух стран, заключил политолог.

Артем Барынкин также оценил вероятность контактов Кароля Навроцкого с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они возможны, если того потребуют польские национальные интересы.