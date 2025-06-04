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06:00, 4 июня 2025МирЭксклюзив

В России оценили возможность контактов нового президента Польши с Путиным

Политолог Барынкин: Президент Польши Навроцкий допускал переговоры с Путиным
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий допускал возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Кароль Навроцкий подчеркивал, что он готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и даже подать ему руку», — оценил он возможность прямого взаимодействия двух президентов.

В то же время контакты с Россией и ее лидером новый польский президент будет развивать только в том случае, если этого потребуют национальные интересы, добавил политолог. В то же время, например, ранее он допускал и возможность разрыва дипломатических отношений с Москвой.

Артем Барынкин также указал на двойственное отношение Кароля Навроцкого к России. С одной стороны, он ответственен за снос советских памятников, но при этом допускал диалог с РФ.

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