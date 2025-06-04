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05:09, 4 июня 2025МирЭксклюзив

Отношение нового президента Польши к России раскрыли

Политолог Барынкин: Для Навроцкого не в приоритете добрые отношения с Россией
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Для избранного президента Польши Кароля Навроцкого выстраивание добрых отношений с Россией вряд ли будет приоритетно. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Выстраивание добрых, доверительных отношений с Россией вряд ли станет приоритетом для Кароля Навроцкого», — раскрыл он позицию нового польского лидера.

По мнению политолога, нужно помнить, что Кароль Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти и, таким образом, отвечал за декоммунизацию современной Польши. Это выразилось, в частности, в сносе памятников советским воинам.

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Тем не менее с другой стороны, избранный президент ранее допускал возможность диалога с Россией, а ответственность за конфликт на Украине возлагал в том числе на европейские элиты, добавил Артем Барынкин.

Представитель консервативных сил Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня. Его разрыв с другим кандидатом, либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским, составил менее двух процентных пунктов.

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