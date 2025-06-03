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08:15, 3 июня 2025Мир

Стало известно о роли Трампа в победе Навроцкого на выборах президента Польши

WSJ: Трамп сыграл важную роль в победе Навроцкого на выборах президента Польши
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп сыграл важную роль в победе Кароля Навроцкого на выборах президента Польши. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Эксперт по Центральной и Восточной Европе и профессор Парижского института политических исследований Жак Рупник заявил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов является «важной частью формирования доверия к тому, кто может представлять страну на международном уровне»

По данным издания, Навроцкий еще полгода назад был мало кому известен. Однако встреча с Трампом 1 мая сыграла свою роль в росте доверия к кандидату на пост президента Польши.

Ранее стало известно, что Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента Польши с 51 процентом голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрал 49 процентов голосов.

По данным Politico, победа Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

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