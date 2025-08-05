Микроавтобус с людьми опрокинулся в российском регионе

В Дагестане опрокинулся микроавтобус, в котором находились 14 пассажиров. Есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Республике Дагестан.
ДТП произошло около села Зубутли-Миатли.
«По предварительным данным водитель автомобиля марки "Газель" с 14 пассажирами не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.
Получившим травмы на данный момент оказывают медицинскую помощь. Точное число пострадавших в пресс-службе не назвали. Следователи работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее появилось видео с моментом ДТП в Тульской области с десятками пострадавших. На кадрах видно, как автобус заносит на мокрой трассе. Встав поперек дороги, он боком врезается в ограждение и переворачивается.