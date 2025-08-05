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15:01, 5 августа 2025Россия

Момент аварии со следовавшим в Москву автобусом с десятками пострадавших попал на видео

Момент ДТП в Тульской области с десятками пострадавших попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Момент ДТП в Тульской области с десятками пострадавших попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал РЕН в Telegram.

Об аварии стало известно утром 5 августа. Автобус выполнял рейс в Москву.

На кадрах видно, как автобус заносит на мокрой трассе. Встав поперек дороги, он боком врезается в ограждение и переворачивается. После этого из салона начинают выползать люди — автобус перевозил около 50 пассажиров.

По информации Минздрава России, всего пострадали 39 человек. Согласно предварительной причине случившегося, авария произошла из-за густого тумана.

ЖЗЛ
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