Момент аварии со следовавшим в Москву автобусом с десятками пострадавших попал на видео

Момент ДТП в Тульской области с десятками пострадавших попал на видео

Момент ДТП в Тульской области с десятками пострадавших попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал РЕН в Telegram.

Об аварии стало известно утром 5 августа. Автобус выполнял рейс в Москву.

На кадрах видно, как автобус заносит на мокрой трассе. Встав поперек дороги, он боком врезается в ограждение и переворачивается. После этого из салона начинают выползать люди — автобус перевозил около 50 пассажиров.

По информации Минздрава России, всего пострадали 39 человек. Согласно предварительной причине случившегося, авария произошла из-за густого тумана.