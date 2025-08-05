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09:05, 5 августа 2025Россия

Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской федеральной трассе

В Тульской области на трассе около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону, передает РИА Новости.

По информации ведомства, автобус следовал по маршруту ЛуганскМосква. Транспортное средство въехало в опору пункта взимания платы на 228-м километре в Киреевском районе региона.

«По предварительной информации, в автобусе находилось 48 человек. Пострадали около 20 человек, среди них четверо детей. Предварительная причина — сильный туман», — говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом, переезжавшим железнодорожный переезд между станциями Олонец и Лодейное Поле. В автобусе находились туристы, которые направлялись в монастырь Александра Свирского, пострадали 12 человек.

ЖЗЛ
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