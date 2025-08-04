В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

В Ленобласти при столкновении автобуса с поездом пострадали 16 человек

В Ленинградской области произошло ДТП. Грузовой поезд столкнулся с автобусом с пассажирами, переезжавшим железнодорожный переезд между станциями Олонец и Лодейное Поле.

Известно, что в автобусе находились туристы, которые направлялись в монастырь Александра Свирского. Всего в салоне находилось 37 пассажиров. Среди них было двое детей, они не пострадали.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ДТП пострадало 12 человек, одна пассажирка не выжила

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, различные травмы получили 12 человек.

При этом в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщалось о 16 пострадавших, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Бригады скорой помощи везут раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Для транспортировки пострадавших в Ленинградскую ОКБ задействовали вертолеты санавиации, передает РИА Новости.

Одна пассажирка не выжила. Потерпевшей оказалась 68-летняя женщина.

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В сообщении Октябрьской железной дороги уточняется, что локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались.

Виновником аварии назвали водителя автобуса

Автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, передает Главное управление МВД по региону. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, так как расстояние между транспортными средствами было недостаточным. В результате водитель не успел пересечь пути, в его заднюю часть врезался грузовой состав.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК России. Полиция продолжает изучать место происшествия.