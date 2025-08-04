Раскрыто число пострадавших при столкновении поезда с туристическим автобусом в Ленобласти

ОЖД: При столкновении поезда с автобусом в Ленобласти пострадали 11 человек

При столкновении грузового поезда с туристическим автобусом в Ленинградской области, по предварительным данным, получили травмы 11 человек, один не выжил. Число пострадавших раскрыли в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Уточняется, что причиной аварии в российском регионе стал выезд автобуса на пути перед приближающимся поездом на переезде. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, так как расстояние между транспортными средствами было недостаточным.

В сообщении также говорится, что локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались.

Авария на железнодорожном переезде между станциями «Лодейное Поле» и «Олонец» ОЖД произошла в понедельник, 4 августа. В результате ДТП схода подвижного состава нет.

