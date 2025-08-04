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07:29, 4 августа 2025Россия

Грузовой поезд столкнулся с автобусом с людьми в российском регионе

В Ленинградской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, жертвами аварии стали два человека, еще 10 пострадали. Авария произошла между станциями «Лодейное поле» и «Олонец» на регулируемом железнодорожном переезде.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Точные причины ДТП, а также его обстоятельства, пока выясняются.

Ранее в районе деревни Квашонки Сандовского округа Тверской области товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате инцидента пострадал подросток.

ЖЗЛ
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