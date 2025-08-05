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09:45, 5 августа 2025Россия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на российской трассе выросло до нескольких десятков

МВД: Более 30 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Тулой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Полиции Тульской области

Число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом на 228-м километре трассы М-4 «Дон» в Тульской области резко выросло до нескольких десятков. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

По данным ведомства, травмы получили более 30 человек из 48 находившихся в автобусе. Точная цифра не называется. Среди пострадавших четверо детей. Сообщения о жертвах не поступали.

Об аварии на участке трассы М-4 стало известно утром 5 августа. Автобус двигался по маршруту ЛуганскМосква, когда столкнулся с опорой пункта взимания платы. Предварительно, причиной аварии стал сильный туман.

Ранее грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом на переезде между станциями Олонец и Лодейное Поле в Ленобласти. В салоне находились туристы, которые направлялись в монастырь Александра Свирского.

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