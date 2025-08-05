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15:55, 5 августа 2025Силовые структуры

Молодая россиянка втянула мать в госизмену и села с ней на 12 лет

В Севастополе мать и дочь получили по 12 лет колонии за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Севастопольский городской суд приговорил 42-летнюю Викторию Стрилец и ее 24-летнюю дочь Александру к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что Александра Стрилец решила заработать на сотрудничестве с представителями Украины, к чему привлекла мать. Последняя сделала фотографии объектов Вооруженных сил России, а дочь отправила их в сентябре 2023 года в канал, подконтрольный Главному управлению разведки Украины.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала план подорвать гендиректора оборонного предприятия в Белгороде.

ЖЗЛ
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