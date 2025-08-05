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12:30, 5 августа 2025Силовые структуры

Молодой россиянин решил нанять киллера для отца ради беззаботной жизни

В Красноярске будут судить молодого жителя, нанявшего киллера для убийства отца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кировский районный суд Красноярска поступило уголовное дело в отношении молодого человека, который решил нанять киллера для отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимого обвиняют в преступлении по статье об организации покушения по найму. По версии следствия, в мае 2025 года у сына возникла ненависть к отцу, который заставлял его учиться и работать, и он решил с ним расправиться. Преступление не было доведено до конца — его выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что после нападения 11-летней девочки с ножом на семью в Татарстане возбудили дело. Подросток порезал брата, ударил бабушку и душил старшую сестру.

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