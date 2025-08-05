После нападения ребенка с ножом на семью в российском регионе возбудили дело

СК возбудил дело после нападения ребенка с ножом на членов семьи в Татарстане

В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения 11-летней девочки с ножом на брата, бабушку и сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего»), а также части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

О трагедии стало известно 4 августа. Сообщалось, что 13-летний брат попросил сестру прекратить играть в телефон и лечь спать. Это разозлило девочку. Когда брат уснул, она взяла кухонный нож и нанесла подростку ранения, несовместимые с жизнью. После этого она вонзила нож в грудь бабушке и попыталась задушить 19-летнюю сестру.

Ранее сообщалось, что на Алтае перед судом предстанет отец, шесть лет избивавший сына кочергой.