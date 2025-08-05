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18:29, 5 августа 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Киргизии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Мощное землетрясение произошло в Киргизии. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 5 августа, в 18:44 по местному времени (15:44 мск). Их магнитуда достигала 5,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр землетрясения находился в 33 километрах к северо-западу от города Базар-Коргон, где проживают 27,7 тысячи человек. Очаг явления залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информации не поступало.

Ранее в тот же день землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья южных Курил. Уточняется, что эпицентр находился в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 193 километра. Информация об ощутимости от жителей не поступала, угрозу цунами в регионе не объявляли.

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