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07:40, 5 августа 2025Экономика

Около побережья Курил произошло землетрясение

Около побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Аристархова / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло околол побережья южных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр находился в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 193 километра.

Сейсмолог отметила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

В ночь на 5 августа землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у побережья Камчатки. Подчеркивалось, что также Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту девять километров над уровнем моря.

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