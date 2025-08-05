Около побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло околол побережья южных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что эпицентр находился в 110 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 193 километра.

Сейсмолог отметила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

В ночь на 5 августа землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у побережья Камчатки. Подчеркивалось, что также Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту девять километров над уровнем моря.