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02:07, 5 августа 2025Россия

Землетрясение произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 6.0 произошло у побережья Камчатки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Наталия Акбирова / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) на своем сайте.

Уточняется, что также Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту девять км над уровнем моря.

3 августа на Камчатке проснулся вулкан вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад. Высота самого вулкана составляет менее двух километров, а пепел от него поднялся на шесть километров над уровнем моря.

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