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02:37, 3 августа 2025Экономика

На Камчатке проснулся извергавшийся почти 500 лет назад вулкан

На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал ИВиС ДВО РАН

На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад, об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержение началось 3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 мск) с выбросами пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. При этом высота самого вулкана составляет менее двух километров. Последнее излияние лавы произошло в середине 15 века, считают ученые ИВиС ДВО РАН.

В Кроноцком заповеднике рассказали, что в дальнейшем выбросы пепла увеличились до высоты 5-6 километров над уровнем моря, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями. Пепловый шлейф перемещается на 75 километров к востоку от вулкана, а продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты.

Также в Институте вулканологии отметили, что на Камчатке усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону, его протяженность составляет 2,7 километра.

Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов мира. Ее высота составляет 4,85 тысячи метров. Она находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске
Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.

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