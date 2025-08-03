На Камчатке проснулся извергавшийся почти 500 лет назад вулкан

На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад

На Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад, об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержение началось 3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 мск) с выбросами пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. При этом высота самого вулкана составляет менее двух километров. Последнее излияние лавы произошло в середине 15 века, считают ученые ИВиС ДВО РАН.

В Кроноцком заповеднике рассказали, что в дальнейшем выбросы пепла увеличились до высоты 5-6 километров над уровнем моря, а часть территории заповедника покрыта пепловыми отложениями. Пепловый шлейф перемещается на 75 километров к востоку от вулкана, а продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты.

Также в Институте вулканологии отметили, что на Камчатке усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону, его протяженность составляет 2,7 километра.

Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов мира. Ее высота составляет 4,85 тысячи метров. Она находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске

Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.