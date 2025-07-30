Вслед за землетрясением на Камчатке началось извержение Ключевской сопки

Вслед за землетрясением, обрушившимся на Камчатку, началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщает краевой филиал Единой геофизической службы РАН.

По предварительным сведениям, лава спускается по западному склону Ключевской сопки. Над вершиной наблюдается сильное свечение, слышны взрывы.

Ключевская сопка является одним из самых активных вулканов мира. Его высота составляет 4,85 тысячи метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. Жертв в результате стихийного бедствия нет. После в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами.

Как и ожидалось, в течение дня в регионе зафиксированы афтершоки. Новое мощное землетрясение произошло в Тихом океане в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера.