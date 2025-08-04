Пепел извергающегося спустя 500 лет вулкана на Камчатке поднялся на шесть километров

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров над уровнем моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиал Геофизической службы РАН.
Уточняется, что шлейф распространяется на юго-восток.
3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 по московскому) на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад. Высота самого вулкана составляет менее двух километров. Кроме того, на Камчатке усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону, его протяженность составляет 2,7 километра.
Извержение Ключевской сопки началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года.