Пепел извергающегося спустя 500 лет вулкана на Камчатке поднялся на шесть километров

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть км

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров над уровнем моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиал Геофизической службы РАН.

Уточняется, что шлейф распространяется на юго-восток.

3 августа в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 по московскому) на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, извергавшийся почти 500 лет назад. Высота самого вулкана составляет менее двух километров. Кроме того, на Камчатке усилилась интенсивность извержения вулкана Ключевской, поток лавы течет по юго-западному склону, его протяженность составляет 2,7 километра.

Извержение Ключевской сопки началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года.