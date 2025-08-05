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08:01, 5 августа 2025Из жизни

Мужчина и женщина занялись сексом в маршрутке на глазах у прохожих

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Roman Sigaev / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде разгорелся скандал из-за мужчины и женщины, которые занялись сексом в маршрутном такси с открытыми бортами на глазах у прохожих в Паттайе. Об этом сообщает The Thaiger.

Недовольство жителей города вызвала публикация в социальной сети фотографии, на которой запечатлена женщина, сидящая лицом к мужчине у него на коленях на сиденье маршрутки. В сообщении утверждалось, что пара совершала действия сексуального характера. Позже выяснилось, что на фото были иностранцы.

Жители Паттайи оставили под постом множество возмущенных комментариев. В частности, иностранцев обвинили в нанесении ущерба репутации Таиланда и неуважении к окружающим. Хотя в маршрутном такси не было других пассажиров, пару видело множество прохожих. «Эти приезжие оскорбляют Паттайю, называя ее "городом греха". Только это именно они делают ее такой, — посетовал один из комментаторов. — Я прожил здесь 27 лет, и теперь мне приходится наблюдать, как они здесь все портят».

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Местный телеканал Channel 7 взял интервью у водителя маршрутки. Мужчина рассказал, что пара села в машину около восьми часов вечера 2 августа, когда он ехал в сторону пляжа. Вскоре таец заметил, что автомобиль странно раскачивается, потом посмотрел в зеркало задней вида, и, по его словам, был шокирован увиденным. Мужчина потребовал, чтобы пассажиры прекратили заниматься сексом, а они ответили, что просто дурачатся.

Иностранцы находились в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре водитель высадил их около отеля. Таец добавил, что водит маршрутку уже много лет, но впервые столкнулся с подобной ситуацией. Будут ли применены к нарушителям общественного порядка какие-то санкции со стороны властей, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жителей штата Западная Виргиния, которые занялись сексом в угнанном доме на колесах. Патрульные обратили внимание на машину, потому что на коленях у водителя сидела женщина.

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