Мужчина разработал собственный план похудения и сбросил 86 килограммов

В Индии мужчина сбросил 86 килограммов благодаря собственной диете

Уроженец Индии Адитья Субраманиан, весивший 189 килограммов, сбросил 86 килограммов за три года. Об этом он рассказал Times of India.

По словам Субраманиана, он начал набирать вес во время эпидемии вируса COVID-19. Из-за карантина он чувствовал себя одиноко и очень много ел. «И сколько бы я ни ел, я никогда не чувствовал себя сытым. Голод больше не был физическим, он стал эмоциональным», — вспоминает мужчина.

К 25 годам Субраманиан не мог самостоятельно дышать во сне, страдал от проблем с печенью и был на пороге развития диабета. Он признался, что решил похудеть, когда увидел, как грустно на него смотрят родители во время выпускного. Мужчина сделал бариатрическую операцию и получил план похудения. Однако вскоре понял, что не может ему следовать. Он жил на две страны: Индия и Австралия — и не везде мог купить нужные продукты. Тогда Субраманиан разработал собственную диету.

Мужчина объяснил, что сбрасывал вес постепенно: не терзал себя голоданием и изнурительными тренировками, но зато каждый день следил за питанием, а также выходил на прогулку или немного упражнялся. «Я разговаривал с врачами из разных стран, обращался к реальным людям, которые прошли через подобное, и выяснял, что нужно моему телу, а не то, что написано в учебниках», — добавил он. В результате всех экспериментов с рационом ему удалось избавиться от лишнего веса.

«Мне казалось, что я был под водой в течение многих лет и внезапно снова смог дышать», — рассказал Субраманиан. Он подчеркнул, что его путь еще не закончился: он планирует удалить лишнюю кожу и продолжить вести здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что британка по имени Рэйчел Пэшли сбросила 108 килограммов благодаря шунтированию желудка. Она поняла, что ей нужно похудеть, когда из-за веса не смогла прокатиться даже на американских горках.

