Мужчина сбежал от полиции по простыням и скрывался три месяца

Ирландец сбежал от австралийской полиции по простыням и прятался три месяца

В Австралии задержали ирландца, который сбежал от полиции в Квинсленде с помощью связанных простыней и три месяца скрывался от полиции в другом штате. Об этом сообщает News.com.au.

26-летний мужчина въехал в Австралию из Ирландии в марте через штат Квинсленд. На границе таможенники обнаружили, что его паспорт поддельный. Кроме того, ирландец отказался пройти биометрическую проверку. Его задержали.

В апреле мужчине удалось сбежать из места содержания и скрыться. Он связал канат из простыней и успешно спустился по стене здания. С тех пор нарушитель границы находился в розыске. Поймать его удалось только в четверг, 31 июля, в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс.

Ирландец предстал перед судом 1 августа и был перевезен обратно в Квинсленд. Его обвиняют в использовании поддельных документов и побеге из-под стражи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде дожидавшийся суда скотокрад перелез через стену тюрьмы при помощи одеял и сбежал. Задержать преступника по горячим следам полиции не удалось.