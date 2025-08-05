Мужчина укрылся на капище после уличного нападения с топором на россиянку

В Кондопоге суд арестовал мужчину, зарубившего топором на улице подругу матери

Кондопожский городской суд арестовал мужчину, напавшего с топором на местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Карелия.

Преступление было совершено днем 21 июля. Он подкараулил жертву у жилого дома, а когда женщина вышла на улицу напал на нее. Пострадавшая получила девять ударов топором от незнакомца, одетого в черную одежду. После нападения он скрылся, уточняет RTVI.

Раненую экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Женщина была подругой матери нападавшего, но с ним не была знакома.

4 августа силовики разыскали мужчину с топором, который прятался в заранее подготовленном лесном убежище, отметили в СК. Также следствие считает, что преступление было тщательно спланировано. В задержании подозреваемого 1993 года рождения участвовал спецназ Росгвардии. В соцсетях мужчина писал, что строит в лесу капище.

Ранее сообщалось, что во Владимире будут судить мужчину, расправившегося с именинником с помощью шампура.