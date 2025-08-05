Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 5 августа 2025Силовые структуры

Мужчина укрылся на капище после уличного нападения с топором на россиянку

В Кондопоге суд арестовал мужчину, зарубившего топором на улице подругу матери
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Кондопожский городской суд арестовал мужчину, напавшего с топором на местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Карелия.

Преступление было совершено днем 21 июля. Он подкараулил жертву у жилого дома, а когда женщина вышла на улицу напал на нее. Пострадавшая получила девять ударов топором от незнакомца, одетого в черную одежду. После нападения он скрылся, уточняет RTVI.

Раненую экстренно госпитализировали, но врачи оказались бессильны. Женщина была подругой матери нападавшего, но с ним не была знакома.

4 августа силовики разыскали мужчину с топором, который прятался в заранее подготовленном лесном убежище, отметили в СК. Также следствие считает, что преступление было тщательно спланировано. В задержании подозреваемого 1993 года рождения участвовал спецназ Росгвардии. В соцсетях мужчина писал, что строит в лесу капище.

Ранее сообщалось, что во Владимире будут судить мужчину, расправившегося с именинником с помощью шампура.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский созвонился с Трампом

    Уродливую порно-русалочку призвали убрать из европейской столицы

    Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

    На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

    Знаменитая кошка-уголовница окотилась

    Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

    Российские дачники создали кабачковый бартер

    Раскрыто число отправившихся на СВО священников

    Рассуждавшая об отправке мужа на СВО «черная вдова» прокомментировала ситуацию

    Названа самая популярная версия Windows в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости