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19:31, 5 августа 2025Моя страна

На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

Старинную икону Богородицы выбросило на берег под Анапой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Сети, сито, лопата»

Волонтеры, которые продолжают очищать Бугазскую косу от мазута, неожиданно сделали поразительную находку — старинную икону Богородицы с таинственной надписью на обороте. Об этом рассказали участники группы «Сети, сито, лопата», которые с января очищают побережье под Анапой.

Артефакт обнаружили в понедельник, 4 августа, во время очередного обхода прибрежной зоны. Икона лежала в песке между лиманом и морем, на расстоянии около шести километров от Веселовки. По предварительным данным, это дореволюционное изображение Богородицы с младенцем, датированное концом XIX — началом XX века. Образ сильно пострадал из-за долгого времени, проведенного в морской воде — краска местами облупилась, а дерево размокло от соленой воды. Икону планируют реставрировать.

«Разное, конечно, нам на косу выносило штормами. Лучше уже точно не будет находки», — рассказала одна из волонтеров Жанна Рыбак.

Как святыня оказалась на косе, остается загадкой. По одной версии, она могла быть утеряна с корабля, по другой — оставлена кем-то из туристов. При этом на обороте полотна есть старая надпись. Не исключено, что именно она поможет установить происхождение образа.

«Для нас не столь важно, как икона попала на берег — тут вариантов можно выдумать много. Нам важно, что мы ее нашли и важно теперь ее отреставрировать», — говорится в сообщении.

Ранее жительница Челябинска Елена Пастухова, занимающаяся организацией походов по Уралу, нашла в реке зубы древней акулы.

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