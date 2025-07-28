Россиянка нашла в реке зубы древнего монстра

Жительница Челябинска Елена Пастухова нашла в реке зубы древней акулы

Жительница Челябинска Елена Пастухова, занимающаяся организацией походов по Уралу, нашла в реке зубы древней акулы. Об этом сообщает телеканал «Вести Южный Урал».

В разговоре с журналистами россиянка не раскрыла точное месторасположение находки. По ее словам, зубы древнего монстра, которые обитали на Урале миллионы лет назад, небольшие и неострые. Их она планирует подарить знакомым и оставить для коллекции.

В то же время Пастухова рассказала, что в ближайшее время планирует заняться исследованием местности у села Миасское в Челябинской области. «Ведь считается, что прибрежная зона древнего моря проходила по территории нашей области. Не секрет, что озеро Смолино считают остатком древнего океана», — отметила женщина.

Ранее сообщалось, что в Крыму обнаружили зуб древней акулы — далекого предка мегалодона.