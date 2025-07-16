В Крыму нашли зуб морского монстра

В Крыму в пещере «Таврида» нашли зуб далекого предка мегалодона

В Крыму обнаружили зуб древней акулы — далекого предка мегалодона. Об этом сообщает местный портал «Родина».

Впервые за шестилетнюю работу археологи нашли в пещере «Таврида» зуб морского монстра. В основном ученым попадались кости сухопутных животных, а тут случайно нашелся зуб морского животного. Самой же пещере из известняка — 45 миллионов лет. Здесь сохранились останки животных, которые старше пещеры.

Как объяснил археолог Богдан Зайцев, раковины из карбоната кальция очень легко растворяются вместе с известняком, а зубы плотные, поскольку состоят из минерала апатита, который не растворяется. Так, известняк при формировании пещеры растворился, а зуб — нет. Он попал в слои, которые сейчас изучают исследователи.

В итоге фотографию зуба отправили специалисту из Санкт-Петербургского государственного университета, который должен определить, какой это вид акулы и сколько ей было лет.

Ранее в июле под Рязанью нашли уникальную каменную икону начала XIII века.

