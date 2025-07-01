Под Рязанью нашли уникальную каменную икону начала XIII века

В Спасском районе Рязанской области археологи нашли уникальную каменную икону начала XIII века. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя экспедиции, археолога Сергея Андреева, это довольно редкая находка. Он объяснил, что раскопки ведутся в районе северного вала Старорязанского городища в слоях начала XIII века. «Диаметр иконы примерно шесть сантиметров, скорее всего, это иконка-образок», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что кошелек с монетами, утерянный 2000 лет назад, нашли на месте бывшей античной усадьбы Верхнее Джемете II в Анапе. Находка была сделана еще в 2023-2024 годах, однако только сейчас археологам удалось ее описать. В кошельке осталось десять монет Амиса.