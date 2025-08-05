На Украине предложили готовить к военной службе детсадовцев

Экс-депутат Рады Швайка: Возраст военной подготовки нужно опустить до детсада

Возраст начала военной подготовки на Украине нужно опустить до уровня детсада. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка в интервью YouТube-каналу «СУперпозиция».

«И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны», — предложил он.

Он отметил, что только подготовка к военной службе детсадовцев позволит Украине усилить сплоченность народа.

4 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Согласно документу, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком два месяца и возможностью досрочно прервать службу.

