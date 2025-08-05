На Украине предложили готовить к военной службе детсадовцев

Возраст начала военной подготовки на Украине нужно опустить до уровня детсада. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка в интервью YouТube-каналу «СУперпозиция».
«И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны», — предложил он.
Он отметил, что только подготовка к военной службе детсадовцев позволит Украине усилить сплоченность народа.
4 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Согласно документу, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком два месяца и возможностью досрочно прервать службу.