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12:36, 5 августа 2025Бывший СССР

На Украине предложили готовить к военной службе детсадовцев

Экс-депутат Рады Швайка: Возраст военной подготовки нужно опустить до детсада
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikimedia

Возраст начала военной подготовки на Украине нужно опустить до уровня детсада. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка в интервью YouТube-каналу «СУперпозиция».

«И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовиться к тому, чтобы быть защитниками своей страны», — предложил он.

Он отметил, что только подготовка к военной службе детсадовцев позволит Украине усилить сплоченность народа.

4 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Согласно документу, добровольцам будут предлагать контракт на один год с испытательным сроком два месяца и возможностью досрочно прервать службу.

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