На Украине захотели осудить покойного лидера ЛДПР Жириновского

В Киеве покойного Жириновского судят по делу о финансировании терроризма

Покойного лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского судят в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«На Украине идет суд над Жириновским. Покойного лидера ЛДПР и ряд его соратников обвиняют в финансировании терроризма», — говорится в публикации.

Уточняется, что очередное слушание по делу назначено на 15 августа. Оно пройдет в Шевченковском районном суде Киева.

В январе 2022 года Жириновский советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству из страны. Политик также выражал мнение, что Москва не должна идти ни на какие уступки по отношению к украинскому лидеру.