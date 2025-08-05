НАТО заподозрили в подготовке к эскалации украинского конфликта

Полковник Матвийчук допустил эскалацию украинского конфликта из-за НАТО

Решение НАТО о начале координации регулярных и крупномасштабных поставок вооружения на Украину может указывать на подготовку к эскалации и более активным боевым действиям в регионе, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Безусловно, переход к масштабным поставкам техники и вооружений — это эскалация вооруженного конфликта, — сказал полковник. — Я бы даже не исключал идею того, что какие-то силы начнут участвовать в противостоянии на стороне Украины под видом волонтеров, добровольцев. Эскалация в таком случае неминуема».

Матвийчук не исключил перехода боевых действий к более активной фазе, а также появления новых очагов напряженности.

«Что касается появления солдат НАТО на территории Украины, то прямого вовлечения в войну они все же боятся. Но не исключено, что ровно те же военнослужащие альянса будут действовать под видом добровольцев», — допустил полковник.

Ранее стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция оплатят один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США и НАТО. Сообщается, что всего страны внесут около пяти миллиардов норвежских крон (около 39 миллиардов рублей) в рамках инициативы.

