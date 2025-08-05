Три страны НАТО решили закупить оружие для Украины по инициативе США

Дания, Норвегия и Швеция оплатят военную помощь Украине по инициативе США и НАТО

Дания, Норвегия и Швеция оплатят один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США и НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

«Норвегия, Швеция и Дания профинансируют один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США, координируемой НАТО», — отмечает агентство.

Сообщается, что всего страны внесут около пяти миллиардов норвежских крон (около 39 миллиардов рублей) в рамках инициативы.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что закупленное Нидерландами для Киева по новой схеме оружие скоро прибудет на Украину. Он также выразил надежду, что к новому механизму передачи вооружений присоединятся и другие страны.