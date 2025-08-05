Постпред США при НАТО оценил сроки передачи оружия Украине по новой схеме

Постпред США Уитакер: Оружие США от Нидерландов скоро прибудет на Украину

Американское оружие, закупленное Нидерландами для Киева по новой схеме, скоро прибудет на Украину. Об этом Reuters заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я думаю, передача будет очень быстрой, совершенно точно в ближайшие недели, но для некоторых [вооружений] даже раньше этого срока», — дал свою оценку американский представитель.

Уитакер также выразил надежду, что к новому механизму передачи вооружений присоединятся больше стран. «Голландцы были первыми из многих. В ближайшее время мы увидим серию новых объявлений», — заключил он.

Ранее постпред США заявил, что новые санкции Соединенных Штатов против России стали бы очевидным следующим шагом в попытке Вашингтона урегулировать украинский конфликт. Уитакер добавил, что вопреки успешному противостоянию России любым ограничениям со стороны Запада, американский лидер Дональд Трамп все равно хочет «разыграть эту карту», чтобы создать условия для прекращения украинского кризиса.